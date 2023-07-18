Подмосковье 18 июля 2023, 13:39 Глава Балашихи передал коптеры и рации снайперам с позывными Маша и Белый Пресс-служба городского округа Балашиха

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Снайперы с позывными Маша и Белый получили в Балашихе коптеры и рации для выполнения задач в зоне СВО. Ценную технику передал глава округа Сергей Юров.

Ребята прибыли в Балашиху в командировку и в ближайшее время вернутся обратно в зону СВО. С собой они привезут гуманитарную помощь и новое оборудование для выполнения боевых задач: коптеры, рации и ретранслятор.

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Лейтенант с позывным Маша рассказала, что защищает Донбасс уже девять лет и очень благодарна за поддержку всем жителям Подмосковья.

«Искренне благодарю каждого бойца за неоценимый вклад в приближение победы. Желаю воинской удачи и всего самого доброго. Ждем вас здоровыми и невредимыми домой», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО. Он напомнил, что бойцы и их семьи могут обратиться за помощью и решением вопросов в специальные центры поддержки подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества».

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