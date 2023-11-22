Подмосковье 22 ноября 2023, 14:44 Глава Балашихи передал гуманитарную помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи встретился с добровольцами, которые вскоре вновь отправятся в зону специальной военной операции. Сергей Юров передал военнослужащим гуманитарную помощь.

Участие во встрече с главой округа приняли три опытных военнослужащих. Например, боец с позывным Экран был в Сирии и Ливии, а в специальной военной операции он участвует с 2022 года.

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«Когда началась СВО, у меня не было вопросов, что мне делать. У меня есть большой опыт, мои друзья многие уже были там. Мотивация у меня простая. У меня дяди с 2014 года были в ополчении Донбасса, служили, оба погибли, к сожалению. Я потомственный военный», — сказал доброволец.

Заключить контракт на военную службу и отправиться добровольцем в зону спецоперации можно в пункте отбора граждан на военную службу. Он открыт в Балашихе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Бойцы здесь могут пройти медкомиссию и краткий курс обучения, получить консультацию юриста, открыть счет. Подробности можно узнать на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

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