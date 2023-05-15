Подмосковье 15 мая 2023, 11:18 Глава Балашихи передал антидроновое ружье для бойцов СВО

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Антидроновое ружье отправят принимающим участие в спецоперации бойцам из Балашихи. Глава округа передал устройство матери погибшего в зоне СВО бойца Елене С., которая занимается волонтерской работой.

О том, что бойцам необходимо устройство для радиоэлектронной борьбы, Елена узнала в чате в мессенджере «Телеграм». После гибели сына Павла от осколочного ранения в октябре 2022 года она продолжает общаться с его сослуживцами и оказывать им возможную помощь.

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«Бойцы сказали, что им нужно такое ружье, сначала мы искали его на сайтах с объявлениями, но потом решили обратиться к Сергею Геннадиевичу. Даже не думала, что отреагируют настолько оперативно, прошло всего две недели», — сказала Елена С.

Глава Балашихи отметил, что военнослужащим оказывают всю необходимую помощь.

«Бойцам оказывают поддержку общественные организации, промышленники и обычные жители. Мы все стараемся внести свой вклад, чтобы спасти жизни ребят», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Сегодня в Балашихе работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Они находятся в местном отделении партии «Единая Россия» и в городской Общественной палате.

Помощь принимают с 8:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 в выходные. Также в городе работают дополнительные пункты приема. С их адресами, графиком работы и телефонами можно ознакомиться на сайте volontermo.ru.

За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он работает на базе центра «Семья» и находится по адресу: Московской проезд, дом № 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе открылся пункт добровольного отбора бойцов СВО.

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