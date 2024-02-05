Подмосковье 05 февраля 2024, 12:51 Глава Балашихи навестил участников СВО в госпитале имени Бурденко пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров пообщался с раненными участниками специальной военной операции в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Руководитель муниципалитета узнал, какая помощь необходима бойцам и их семьям.

Военнослужащие смогли задать вопросы про выплаты и меры социальной поддержки. На встречу приехали председатель Комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина и председатель Общественной палаты округа Елена Жарова.

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«Наша задача — оказывать максимальную помощь нашим бойцам и их семьям. Мы всегда находимся со всеми в контакте, обзваниваем семьи. Для этого у нас есть специальный комитет и центр. Мы всегда готовы помочь и найти решения для любого вопроса», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Сотрудники госпиталя имени Бурденко вносят неоценимый вклад в реабилитацию раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Для каждого из них специалисты подбирают индивидуальную программу с учетом физиологических особенностей больного. В лечении помогают врачи ЛФК, физиотерапевты, психотерапевты, мануальные терапевты, травматологи и другие.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В России по поручению президента Владимира Путина созданы все условия для участников специальной военной операции и их семей. В Балашихе работает Комитет семей и воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра «Семья». Он расположен по адресу: Московский проезд, 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70. Обратиться в центр можно по любому вопросу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о поддержке семьи участника СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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