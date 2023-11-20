Подмосковье 20 ноября 2023, 08:58 Глава Балашихи наградил спасших ребенка при пожаре полицейских Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров отметил сотрудников Госавтоинспекции, которые проявили мужество и героизм. Павел Никитин и Александр Семенов спасли ребенка во время пожара на улице Советской, 36а.

Во время патрулирования города инспекторы увидели огонь в доме. Они незамедлительно поехали к месту происшествия и эвакуировали жителей. После этого правоохранители услышали крики о помощи мальчика на втором этаже. В дом побежал Павел Никитин, выбил дверь и вынес ребенка.

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Сергей Юров вручил Павлу Никитину знак «Лучший работник», а Александру Семенову — благодарность главы города. Также полицейским подарили сертификаты на бытовую технику и билеты на концерт Полины Гагариной.

«От лица всех жителей Балашихи, администрации, Совета депутатов и городских предприятий благодарю вас за службу. Вы совершили подвиг — мальчик был в огне, вы спасли ему жизнь! Это дорогого стоит. Вы — пример для сослуживцев», — заявил Юров.

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«Мы выполняли свой долг. Я побежал на второй этаж, там было задымление. Выбил дверь, взял мальчика на руки, накрыл его своей курткой, вынес на улицу и посадил в патрульный автомобиль. После приехала скорая помощь и родители ребенка. Поддерживаем связь с семьей, с мальчиком все в порядке», — рассказал Никитин.

Павлу 32 года, на службе в полиции он три года. Александру Семенову — 34, в полиции шесть лет, есть двое детей.

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