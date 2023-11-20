Подмосковье 20 ноября 2023, 16:43 Глава Балашихи Юров и председатель Мособлдумы Брынцалов проверили работу нового здания школы № 8 пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новое здание школы № 8 в Балашихе открыли недавно, и это стало долгожданным событием для жителей округа. Корпус образовательного учреждения построили в ЖК «Леоновский парк» по президентскому проекту «Современная школа».

Здание стало четвертым корпусом школы № 8. В нем появились просторный актовый и спортивный залы, библиотека и столовая.

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По словам Брынцалова, учеников обеспечили всем необходимым, для них оборудовали современные и качественные классы.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Все дети здесь учатся в первую смену, учреждение рассчитано на 275 мест с 4-го по 8-й класс. Школа укомплектована кадрами: ребята могут изучать математику, русский язык или обществознание на углубленном уровне.

«Огромная благодарность правительству Московской области, Московской областной думе, администрации нашего города за великолепный подарок детям, которые проживают в данном микрорайоне», — отметила директор школы № 8 Тамара Волошина.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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