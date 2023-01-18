Подмосковье 18 января 2023, 11:42 Глава Балашихи исполнил мечту дочери командированного военнослужащего

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Глава Балашихи Сергей Юров подарил щенка породы шпиц семье командированного военнослужащего, исполнив мечту его дочери — девятилетней Дарьи. Младшая сестра девочки — пятилетняя Виктория получила в подарок игрушки.

Обе девочки были рады знакомству с четвероногим другом.

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«Он родился 11 октября, его зовут Юджин. Это порода шпиц. Теперь у вас новый маленький друг. Сейчас он у вас освоится, посмотрит на квартиру и привыкнет», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Константин Л. был призван на срочную службу в 2008 году, а в 2010-м он подписал контракт. Начал карьеру связистом в узле связи на Восточном шоссе. После расформирования части пошел служить в часть ПВО в Электростали, стал старшиной, занимался обеспечением солдат.

«В нынешней ситуации мой муж не прячется. Он сам выбрал профессию, и я знала, за кого выхожу замуж. Что касается щенка, он у нас появился очень быстро и внезапно. У нас есть хорошая знакомая — руководитель организации, занимающейся поддержкой материнства и детства. Она всегда нам очень много помогала, и однажды я сказала, что Даша хочет собаку», — рассказала супруга военнослужащего Анна.

Сейчас Константин находится в командировке — исполняет воинский долг. Жена, дочки и новый четвероногий член семьи очень ждут его дома.

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