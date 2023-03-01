01 марта 2023, 17:32
Глава Балашихи и военнослужащие встретили на выписке из роддома жену погибшего на СВО бойца
Глава Балашихи Сергей Юров и военнослужащие дивизии имени Дзержинского посетили Московский областной перинатальный центр. Они встретили на выписке из роддома жену погибшего в СВО бойца.
Муж Анастасии Потаповой был спецназовцем. Он погиб в зоне СВО, попав под обстрел. Вокруг были мирные жители, воин прикрыл собой людей. Они остались в живых, но Александр погиб. Его посмертно наградили званием Героя России.
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У Александра и Анастасии было двое детей — Ангелина и Ева, а теперь на свет появилась София. Имя новорожденной мама выбирала вместе со старшими дочерями.
Поздравить многодетную семью с пополнением приехал сослуживец Александра Потапова из Росгвардии. Недавно мужчина также был награжден орденом Мужества за исполнение боевого долга в зоне боевых действий.
Росгвардейцы помогли семье загрузить вещи в машину. Глава округа Сергей Юров пообещал Анастасии навещать ее семью и помогать при любой необходимости.
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Балашиха
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