Подмосковье 12 марта 2024, 14:48 Глава ассоциации сельских старост Подмосковья встретился с жителями в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Встреча с председателем региональной Ассоциации старост сельских населенных пунктов Федором Степановым прошла в администрации Одинцовского округа. Мероприятие транслировали в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Федора Степанова, в Одинцовском округе много крупных поселений, где сложно собрать кворум для выборов старосты. Поэтому Ассоциация старост сельских населенных пунктов работает с общественными лидерами на местах вне зависимости от их должности.

Реклама

В свою очередь, администрация округа поддерживает институт старост и оказывает помощь в проведении их выборов. Для такой работы с жителями привлекают депутатов.

На встрече также рассмотрели изменения в порядке избрания старост, организацию выборов совета старост, проблемы застройки сел и многие другие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к выборам президента.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».