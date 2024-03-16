Подмосковье 16 марта 2024, 17:12 Глава Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко проголосовала в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко приняла участие в выборах. Она проголосовала на избирательном участке в школе № 4 Солнечногорска.

Олеся Тыщенко подчеркнула значимость каждого голоса и призвала каждого проявить ответственность и сделать выбор, который окажет влияние на будущее страны.

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«Призываю всех принять на себя ответственность, сделать действительно очень важный выбор, ведь от того, что мы выберем, зависит наше будущее, развитие нашей страны, определится вектор развития государства и в целом то, как будем жить мы и наши дети», — отметила глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Адрес своего избирательного участка можно уточнить на сайте ЦИК России. Избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

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