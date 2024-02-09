Подмосковье 09 февраля 2024, 14:20 Глава администрации проверил газовую котельную в поселке Горки-2 пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил работу газовой котельной в поселке Горки-2. Оборудование котельной работает исправно, без нареканий.

пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Мощность объекта составляет 30 МВт, он обслуживает 24 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

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«Котельная в поселке Горки-2 — относительно новая, ее построили в 2014 году. Помимо жилого сектора она подает тепло на социальные объекты: два детских сада, две школы и бассейн», — сообщил Андрей Иванов.

Котельная готова к обслуживанию еще одного крупного объекта. Новую школу на 550 учеников планируют открыть 1 сентября. Сейчас объект нагружен всего на 10%.

Также глава Одинцовского округа проверил ход обустройства теплотрассы к зданию школы.

«Все материалы закуплены и в наличии. Закончить работы по прокладке трассы должны в начале лета, до этого момента здание школы будет отапливаться по временной схеме», — отметил глава округа.

Добавим, что котельная в Горках-2 оснащена пятью теплообменниками, системой обезжелезивания и четырьмя установками умягчения — по две установки первой и второй ступени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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