К исполнению обязанностей главы Дубны приступил Сергей Александрович Куликов. По словам губернатора, он хорошо знает территорию, поскольку имеет большой опыт работы депутатом.

Человек опытный, долго работал в институте. Живет в Дубне, знает нюансы и специфику нашего наукограда. Я очень рассчитываю, Сергей Александрович, что вы погрузитесь в работу. И, самое главное, в каждом городе Подмосковья есть свои особенности Андрей Воробьев.

Также перемены произошли в Лыткарине. Обязанности главы округа начал исполнять Константин Анатольевич Кравцов. В местной администрации он работает уже 10 лет.

Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать все вопросы этого небольшого, но важного легендарного города. Прошу от вас тоже максимального контакта с жителями, чтобы никто не почувствовал какого-то вакуума в общении с властью Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил важность коммуникации. Он призвал глав муниципалитетов разъяснять и реагировать на те запросы, которые существуют.