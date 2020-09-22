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    22 сентября 2020, 10:26

    И.о. глав администраций назначили в Дубне и Лыткарине

    Анастасия Аброськина

    В двух городских округах Подмосковья назначили новых исполняющих обязанности глав администраций. Перемены коснулись Дубны и Лыткарина. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.
    И.о. глав администраций назначили в Дубне и Лыткарине

    К исполнению обязанностей главы Дубны приступил Сергей Александрович Куликов. По словам губернатора, он хорошо знает территорию, поскольку имеет большой опыт работы депутатом.

    Человек опытный, долго работал в институте. Живет в Дубне, знает нюансы и специфику нашего наукограда. Я очень рассчитываю, Сергей Александрович, что вы погрузитесь в работу. И, самое главное, в каждом городе Подмосковья есть свои особенности

    Андрей Воробьев.

    Также перемены произошли в Лыткарине. Обязанности главы округа начал исполнять Константин Анатольевич Кравцов. В местной администрации он работает уже 10 лет.

    Я очень надеюсь, что вы достойно продолжите решать все вопросы этого небольшого, но важного легендарного города. Прошу от вас тоже максимального контакта с жителями, чтобы никто не почувствовал какого-то вакуума в общении с властью

    Андрей Воробьев.

    Губернатор Подмосковья отметил важность коммуникации. Он призвал глав муниципалитетов разъяснять и реагировать на те запросы, которые существуют.

    Новости SMI.FM