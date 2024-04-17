Подмосковье 17 апреля 2024, 17:27 Гитаристка из Лобни победила в международном конкурсе Unsplash

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В Москве прошел седьмой международный конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре имени Иванова-Крамского. Участие в состязаниях приняла воспитанница детской школы искусств из Лобни, Полина Логинова, которая смогла выделиться среди конкурентов и заслужила высокую оценку жюри.

Полина стала лауреатом третьей степени. Занимается девочка под руководством преподавателя по классу гитары Галины Койновой.

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Лобненская детская школа искусств, открывшая свои двери для юных талантов еще в 1966 году, сегодня продолжает поддерживать и развивать музыкальные способности детей. Работая в двух зданиях по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных направлениях искусства, включая игру на классической гитаре.

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