Подмосковье 11 августа 2023, 17:04 Гитарист из Орехово-Зуева вышел в финал областного музыкального конкурса среди пожилых Дарья Погорельцева

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Гитарист из Орехово-Зуева Николай Евгеньевич Рощин вышел в финал V областного фестиваля музыкального конкурса «Серебряные виртуозы» среди граждан пожилого возраста. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, 76-летнего участника «Активного долголетия» пригласили на гала-концерт 29 августа в Серпухове.

Представитель социального центра «Орехово-Зуевский» играет на шестиструнной гитаре более 60 лет. По признанию музыканта, инструмент он освоил в юношестве самостоятельно с помощью теоретических пособий и телеуроков.

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Сегодня Николай Евгеньевич пользуется популярностью в творческих кругах Орехово-Зуева. В разные годы гитарист выступал в различных коллективах, в том числе и от местного Совета ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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