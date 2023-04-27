Подмосковье 27 апреля 2023, 15:03 Гинекологическое отделение областной больницы отремонтировали в Солнечногорске

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Обновленное гинекологическое отделение открылось в областной больнице в Солнечногорске. Оно переехало с 5-го на 6-й этаж главного корпуса больничного комплекса.

В отделении провели косметический ремонт, покрасили стены и потолки. Кроме того, в перевязочных и операционных установили кислородные консоли.

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Также в Солнечногорске идет капитальный ремонт в центральной поликлинике. Работы завершат к концу года. А осенью ремонт начнут в Новодеревенском, Кривцовском и Лыткинском фельдшерско-акушерских пунктах. Там обновят покрытие на стенах, в кабинетах выложат новую плитку, установят светильники и сантехнику.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости привлечения врачей в учреждения здравоохранения региона.

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