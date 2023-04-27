27 апреля 2023, 15:03
Гинекологическое отделение областной больницы отремонтировали в Солнечногорске
Обновленное гинекологическое отделение открылось в областной больнице в Солнечногорске. Оно переехало с 5-го на 6-й этаж главного корпуса больничного комплекса.
В отделении провели косметический ремонт, покрасили стены и потолки. Кроме того, в перевязочных и операционных установили кислородные консоли.
Реклама
Также в Солнечногорске идет капитальный ремонт в центральной поликлинике. Работы завершат к концу года. А осенью ремонт начнут в Новодеревенском, Кривцовском и Лыткинском фельдшерско-акушерских пунктах. Там обновят покрытие на стенах, в кабинетах выложат новую плитку, установят светильники и сантехнику.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости привлечения врачей в учреждения здравоохранения региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Солнечногорск
Реклама
Реклама