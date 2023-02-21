Подмосковье 21 февраля 2023, 10:47 Гинекологи из Талдома спасли женщину с абсцессом яичника и гнойным перитонитом

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Женщина 44 лет поступила в Талдомскую больницу с жалобами на сильные боли в животе, слабость и высокую температуру. Она находилась в обморочном состоянии и ее беспокоили гнойные выделения. Обследование показало острый воспалительный процесс матки.

Оказалось, что женщина терпела боли внизу живота около года. За это время она не обращалась в поликлинику и занималась самолечением. В результате воспалительный процесс перешел в категорию запущенных и скопление гноя в животе привело к расплавлению придатков.

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«Последствиями абсцесса яичника стал гнойный разлитый перитонит. Гной скопился по всему животу. Состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, угрожающее жизни», — рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Талдомской больницы Владимир Япеев.

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Врачи экстренно провели гинекологическую операцию. Пришлось выполнить полное удаление матки вместе с левыми придатками. Объем гноя составил один литр и был удален во время операции.

После процедуры женщина оставалась в отделении реанимации, а после — в гинекологическом отделении. Затем ее выписали домой для долечивания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. Он поручил усилить привлечение медицинских специалистов в регион.