«Гиндин-фестиваль» открылся в Черноголовке. Он объединит музыку и науку

В Черноголовке стартовал третий международный музыкально-просветительский «Гиндин-фестиваль». В этом проекте музыка объединилась с наукой. В доме ученых центра РАН можно послушать классику и редкие пьесы, а еще узнать о новых разработках российских ученых.

«Гиндин-фестиваль» в доме ученых РАН открыли пианисты Гиндин и Березовский, которые выступают вместе уже 10 лет. Их дуэт отличает абсолютная сыгранность и стопроцентное понимание друг друга даже без слов.

Виртуозы рассказали, что на первом концерте они играли пьесы американских композиторов: Гершвина, Коупленда, Кейджа. С тех пор две музыкальные истории соединились в одну — яркую и эмоциональную.

Источник фото: телеканал «360»

«Обычно играть музыку — это удовольствие. А это двойное удовольствие: удобно, хорошо, приятно и замечательно», — отметил заслуженный артист России Борис Березовский.

Пианисты представили концептуальную программу. Они представили публике редко исполняемые произведения Римского-Корсакова, Аренского, Мессиана, Равеля. Зрители были в восторге, они устраивали овации после каждого сыгранного произведения.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках третьего международного музыкально-просветительского проекта «Гиндин-фестиваль» пройдут еще четыре концерта. На сцену выйдут известные российские и зарубежные исполнители.

«Каждый концерт этого фестиваля — это серьезная творческая единица. Это чудесные исполнители, очень интересные программы. Поэтому каждый концерт самодостаточен сам по себе, а вместе они создают ощущение праздника», — сказал заслуженный артист России Александр Гиндин.

Источник фото: телеканал «360»

Гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля прошел в Барвихе Подробнее

В фестивале принимают участие не только лирики, но и физики, а также микробиологи, врачи, инженеры. Ученые представят последние социально значимые разработки.

«У нас Александр Гиндин выступал с сольным концертом. И когда мы рассказали о том, какая богатая научная и культурная жизнь в Черноголовке, возникла идея фестиваля. Причем не только музыкального фестиваля с приглашением выдающихся исполнителей, но и ученых. Для того, чтобы популяризировать именно естественные научные дисциплины у нас здесь, в наукограде, и близлежащих городах», — рассказала директор дома ученых центр РАН в Черноголовке Елена Пылаева.

Источник фото: телеканал «360»

«Гиндин-фестиваль» проводится уже в третий раз. Праздник музыки и точных наук продлится до 30 ноября.