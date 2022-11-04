Гимназисты из Красногорска посетили архив кинофотодокументов в преддверии Дня народного единства | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 13:34 Гимназисты из Красногорска посетили архив кинофотодокументов в преддверии Дня народного единства

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Ученики кадетского класса из Красногорска побывали на экскурсии. В канун Дня народного единства ребята посетили Российский государственный архив кинофотодокументов.

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Ученики кадетского класса гимназии № 2 побывали на экскурсии — посетили Российский государственный архив кинофотодокументов. В одном из залов ребята увидели самые первые кадры в истории из Парижа, снятые в далеком 1895 году. В России же первая киносъемка состоялась всего через полгода — коронация императора Николая II.

В канун Дня народного единства путешествие в прошлое своей страны — дополнительная мотивация изучать историю России.

«День народного единства — это праздник, о котором должны знать от мала до велика. Как раз одно из этих мероприятий с кадетами гимназии № 2, 3-й класс. Они провели плодотворно свой день», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Возможность провести праздничные дни насыщенно и плодотворно будет у всех жителей Красногорска и гостей округа. Здесь пройдут многочисленные мероприятия. Самое масштабное — большая патриотическая акция с участием коллективов Подмосковья в ДК «Подмосковье».