Подмосковье 26 июля 2023, 13:55 Гимназист из Ногинска победил в конкурсе «Большая перемена» и отправится в путешествие по всей России Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Школьник из Ногинска Александр Кокорев стал одним из победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого проходил в «Артеке». Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Финал в международном детском центре «Артек» длился четыре дня и объединил 700 школьников из всех регионов России. Ребята выполняли итоговые задания, встречались со спикерами, в роли которых выступили известные спортсмены, ведущие, блогеры и топ-менеджеры, участвовали в разных активностях.

Реклама

В число победителей проекта вошел Александр Кокорев из Ногинской гимназии. Теперь он, как и другие лидеры «Большой перемены», отправится в большое путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток, которое состоится осенью. 300 школьников получат уникальную возможность увидеть всю страну, включая могучие Уральские горы, живописную Карелию и уникальное озеро Байкал. Ребята также примут участие в образовательной и культурной программах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».