Подмосковье 22 февраля 2024, 20:20 Гимназию в микрорайоне Сходня капитально отремонтируют к 1 сентября Источник фото: Валерия Ерофеева

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Строители приступили к демонтажным работам в рамках капитального ремонта гимназии № 23 в химкинском микрорайоне Сходня. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.

В трехэтажном здании общей площадью полторы тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю и фасад, во всех классах заменят окна и двери, а также полностью поменяют все инженерные системы.

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Ожидается, что в новом учебном году школа примет 150 учеников.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы Московской области «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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