22 февраля 2024, 20:20
Гимназию в микрорайоне Сходня капитально отремонтируют к 1 сентября
Строители приступили к демонтажным работам в рамках капитального ремонта гимназии № 23 в химкинском микрорайоне Сходня. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.
В трехэтажном здании общей площадью полторы тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю и фасад, во всех классах заменят окна и двери, а также полностью поменяют все инженерные системы.
Реклама
Ожидается, что в новом учебном году школа примет 150 учеников.
Капитальный ремонт проводится в рамках программы Московской области «Образование Подмосковья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Химки
Ремонтные работы
Реклама
Реклама