Осенью гимназия № 17 Электростали примет учеников в обновленных стенах. Она вошла в топ-100 школ региона и в сентябре распахнет свои двери для 820 ребят. Здесь провели косметический ремонт и даже подготовили для занятий 3D-принтеры.

К началу учебного года в гимназии покрасили холлы, обновили спортивный зал, получили новую технику. Например, местный машиностроительный завод подарил ей электронное пианино.

«Хороший инструмент — это хорошая возможность развивать детей музыкально и развивать вокальные навыки», — сказала учитель музыки Варвара Максимова.

А в кабинете информатики появились VR-очки, 3D-принтеры и 3D-ручки. Об оборудовании с удовольствием рассказала учитель информатики Анна Алексеева.

Мы расширяем наш технопарк. И мы хотим уже выйти немного на другой уровень — показывать свои знания и умения на уровне области Анна Алексеева.

В кабинет биологии закупили новые микроскопы. Они позволят рассмотреть и изучить, например, кожу человека.

Новшества в школе проверила специальная комиссия. Школа к приему детей готова. Проконтролировали безопасность перед началом учебного года. Об этом рассказала директор гимназии № 17 Ирина Бальчунас.

Комиссия видит свежим взглядом то, что не заметили мы. Может, у нас и глаз замылился. Нам очень интересно услышать мнение. И мы всегда очень готовимся Ирина Бальчунас.

Учебные классы, например, обеззараживают бактерицидными рециркуляторами во время перемен и после занятий. Важность норм безопасности подчеркнула заместитель главы городского округа Марианна Кокунова.

В первую очередь обращается внимание на условия безопасности. Безопасность — это главное. Родители должны быть спокойны, когда отправляют ребенка в школу Марианна Кокунова.

Новый учебный год будет отличаться от всех предыдущих. Как и положено, на входе в гимназию установили санитайзеры для дезинфекции. Закупили градусники для проверки температуры.