Гимназию №17 модернизировали в Электростали. Из нового — ремонт, VR-очки и 3D-принтеры
К началу учебного года в гимназии покрасили холлы, обновили спортивный зал, получили новую технику. Например, местный машиностроительный завод подарил ей электронное пианино.
«Хороший инструмент — это хорошая возможность развивать детей музыкально и развивать вокальные навыки», — сказала учитель музыки Варвара Максимова.
А в кабинете информатики появились VR-очки, 3D-принтеры и 3D-ручки. Об оборудовании с удовольствием рассказала учитель информатики Анна Алексеева.
Мы расширяем наш технопарк. И мы хотим уже выйти немного на другой уровень — показывать свои знания и умения на уровне областиАнна Алексеева.
В кабинет биологии закупили новые микроскопы. Они позволят рассмотреть и изучить, например, кожу человека.
Новшества в школе проверила специальная комиссия. Школа к приему детей готова. Проконтролировали безопасность перед началом учебного года. Об этом рассказала директор гимназии № 17 Ирина Бальчунас.
Комиссия видит свежим взглядом то, что не заметили мы. Может, у нас и глаз замылился. Нам очень интересно услышать мнение. И мы всегда очень готовимсяИрина Бальчунас.
Учебные классы, например, обеззараживают бактерицидными рециркуляторами во время перемен и после занятий. Важность норм безопасности подчеркнула заместитель главы городского округа Марианна Кокунова.
В первую очередь обращается внимание на условия безопасности. Безопасность — это главное. Родители должны быть спокойны, когда отправляют ребенка в школуМарианна Кокунова.
Новый учебный год будет отличаться от всех предыдущих. Как и положено, на входе в гимназию установили санитайзеры для дезинфекции. Закупили градусники для проверки температуры.