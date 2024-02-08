Подмосковье 08 февраля 2024, 15:11 Гимназию №17 капитально отремонтировали в Королеве ООО «888»

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Гимназия №17 открылась после капитального ремонта в Королеве. Помимо ремонта в классах, благоустроили и озеленили прилегающую к школе территорию.

В здании 1977 года постройки отремонтировали крышу, полностью заменили электропроводку, обновили фасад гимназии, а также установили новые двери и окна, заменили полы и покрасили потолки.

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В актовые и спортивные залы закупили новую мебель.

Во внутреннем дворике гимназии уложили новую плитку и посадили деревья и кустарники.

В обновленной школе, помимо учебных кабинетов, учеников ждут четыре компьютерных класса, лингафонный кабинет, класс мобильных ноутбуков, мультимедийный актовый зал, библиотека, столовая, 3 спортзала и спортивно-развивающий комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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