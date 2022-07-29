Гимназию №11 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

Ход капремонта гимназии № 11 в Балашихе будут контролировать ежедневно. Первый этап работ планируют завершить к началу учебного года.

На выездном совещании главы городского округа Балашиха Сергея Юрова обсуждали темпы выполнения работ.

Источник фото: телеканал «360»

«Жители и родители детей, которые здесь обучаются, ранее обращались к нам с просьбой решить вопрос с наличием здесь второй смены и качеством самого здания. Сегодня мы посмотрели темп выполнения работ. Подрядчику необходимо будет приложить больше усилий, поэтому ежедневно будем контролировать, чтобы 1 сентября все работы были завершены», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Ремонтные работы в гимназии ведут в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений. Здание площадью около восьми тысяч квадратных метров ждут масштабные преобразования. Здесь установят новые инженерные коммуникации, поменяют кровлю. Полностью обновят учебные классы, пищеблок, актовый и спортивный залы.

Источник фото: телеканал «360»

На ремонт учреждения выделили более 300 миллионов рублей. Обновление пройдет в два этапа — летом 2022 года и после учебного года в 2023 году.