Подмосковье 07 декабря 2023, 13:49 Гимназию № 23 в Химках отремонтируют к осени 2024 года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Здание гимназии № 23 на улице Кирова в Химках капитально отремонтируют. Работы планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ремонт проведут в здании, которое с 2017 года находилось в аренде. Корпус присоединили к гимназии, когда он вновь вернулся в распоряжение администрации Химок.

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«Площадь здания более 1,5 тысячи квадратных метров. Заменим все инженерные сети, отремонтируем кровлю, фасад, выполним отделочные работы в коридорах и кабинетах, установим новые окна, двери и мебель. Также благоустроим прилегающую территорию. Сейчас специалисты уже вышли на площадку — проводят обследование корпуса и определяют план работ», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После окончания работ там будут заниматься порядка 150 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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