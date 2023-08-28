Подмосковье 28 августа 2023, 17:16 Гимназию № 17 в Королеве откроют после капитального ремонта к сентябрю Ксения Борцова

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Гимназию № 17 на улице Сакко и Ванцетти в Королеве откроют после капитального ремонта к 1 Сентября. Специалисты заканчивают монтаж фасада и отделку помещений.

В новом учебном году воспитанники увидят обновленные учебные кабинеты, актовый зал, библиотеку, столовую и несколько спортивных зон с 25-метровым бассейном. На близлежащей территории высаживают деревья и укладывают плитку.

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Гимназия рассчитана на 1100 учеников. Капитальный ремонт проводится по программе «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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