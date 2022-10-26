Гимназию № 17 в Королеве капитально отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 16:29 Гимназию № 17 в Королеве капитально отремонтируют в 2023 году

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Конкурс на капитальный ремонт гимназии № 17 в городском округе Королев объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капремонту и поставку оборудования опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Число учащихся в гимназии составляет 1440 человек. Капитальный ремонт будут проводить в рамках муниципальной программы Московской области «Образование». Его профинансируют за счет средств бюджета Подмосковья и средств бюджета городского округа Королев.

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Завершить работы планируют в 2023 году.

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