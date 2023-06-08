Подмосковье 08 июня 2023, 14:26 Гимназию № 17 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю Минстрой МО

Читать 360tv в

Капитальный ремонт гимназии № 17 продолжается в Королеве. Его планируют завершить к 1 сентября этого года.

Как рассказали Минстройкомплекса Подмосковья, стройготовность объекта составляет 47%. Сейчас там трудится 180 рабочих и четыре машины.

Реклама

«Подрядчик проводит фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков, инженерных сетей, устройство напольной плитки, внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории — идет монтаж бордюрного камня, устройство проездов и тротуаров», — сказали в министерстве.

Ведомстве добавили, что ближайшее время начнется поставка мебели и оборудования.

Гимназия была построена в 1977 году. Ее площадь превышает 12 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».