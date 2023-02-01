Подмосковье 01 февраля 2023, 17:30 Гимназию № 10 и Выкопанскую школу капитально отремонтируют в Луховицах

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Капитальный ремонт гимназии № 10 и Выкопанской средней образовательной школы запланирован в Луховицах на 2023 год. Работы начнутся после определения подрядчика.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликованы извещения о проведении открытых конкурсов в электронной форме.

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Гимназия № 10 площадью 5,4 тысячи квадратных метров рассчитана на 1,17 тысячи учащихся. Здание построили в Луховицах в 1974 году. Выкопанскую школу возвели в 1977 году. Ее площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Учебное заведение рассчитано на 426 учеников.

Работы будут осуществляться в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Луховиц.

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