Подмосковье 25 мая 2023, 10:10 Гимназию № 1 в Лыткарине капитально отремонтируют к сентябрю

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Гимназию № 1 в Лыткарине капитально отремонтируют к началу нового учебного года. В прошлом году учреждение отпраздновал 70-летний юбилей.

Ремонт начался после включения гимназии в президентский национальный проект «Образование». Сегодня уже выполнено более 40% от запланированных работ. Контроль за ходом ремонта осуществляется на каждом этапе.

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«Основной объем работ — по межэтажным перекрытиям, по штукатурке стен, по демонтажу — весь закончен. Фактически в малом корпусе сделаны стяжки в подвале, на первом и втором этажах», — рассказал руководитель проекта капитального ремонта гимназии № 1 Вячеслав Вадехин.

Сейчас подрядчик приступает к чистовым работам на объекте. Вскоре начнется благоустройство прилегающей территории.

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