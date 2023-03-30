Подмосковье 30 марта 2023, 11:06 Гимназия в Подольске представила инновационные технологии обучения

Читать 360tv в

День открытых дверей прошел в инновационном корпусе гимназии имени Подольских курсантов. Перенять опыт и познакомиться с инновационными технологиями обучения в Подольск приехали около 100 учителей, руководителей и заместителей руководителей школ из Ступина, Серпухова, Лыткарина, Чехова, Пущина и других округов Подмосковья.

Каждый из гостей выбрал открытый урок или мастер-класс по душе. Так, учителя и руководители школ сами программировали интерактивное пианино в центре дополнительного образования IT-cube. День открытых дверей проходил в рамках проекта «Флагманская школа», созданного для распространения успешного опыта в педагогическом сообществе.

Реклама

В новом учебном году гимназия имени Подольских курсантов станет участницей проекта «Школа Минпросвещения России», который поможет проанализировать качество образования и сформировать методическую базу.

«Участие в различных проектах дало возможность выйти на новый уровень, проявить в образовании новые качества. Школа очень активно взаимодействует с администрацией, которая поддерживает все наши проекты», — рассказала директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Ребята в составе сборной завоевали шесть медалей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».