Гимназия Святителя Василия Великого в Одинцово отметила 15-летие

Одинцовская гимназия Святителя Василия Великого отпраздновала 15-летний юбилей. Поздравить сотрудников учебного учреждения приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Праздник в гимназии провели в день памяти святителя Василия Великого. Мероприятие началось с Божественной литургии, после этого прошло торжественное посвящение в гимназисты.

Учреждение впервые в своей истории приняло присягу кадетского класса — его открыли только в текущем учебном году. После торжественной церемонии для учеников старших классов провели традиционный бал.

Источник фото: телеканал «360»

«Основная цель гимназии — не только дать ученикам глубокие знания, но и привить им высокие нравственные идеалы. Воспитать таких людей, которые бы гордились отечественной историей и горячо любили Россию», — отметил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в стране есть значительный опыт православного образования, при этом в процессе обучения используются современные достижения педагогики и информационных технологий.

Источник фото: телеканал «360»

Брынцалов назвал гимназию Святителя Василия Великого образцовым учреждением образования в России, уникальным в своем роде. На первом месте здесь ставят проблемы воспитания детей. Именно от духовного формирования россиян зависит будущее всей страны, отметил он.

В прошлом году гимназии присвоили статус федеральной инновационной площадки министерства просвещения Российской Федерации. Подобный статус в Подмосковье есть еще у двух учреждений. Такие площадки проводят образовательный процесс по инновационным программам, которые можно назвать значимыми для развития образования во всей стране.

Сейчас в гимназии 30 классов, в которых проходят обучение 438 школьников. Количество сотрудников — более 160. За время работы гимназии удалось подготовить уже 10 выпусков, каждый год подростки оканчивают школу с золотыми медалями и аттестатами с отличием.