Гимназия «Пущино» получила микроскопы и наборы для робототехники. Изучать биологию и физику будет интереснее

Новую мебель и современное оборудование для кабинетов физики и биологии получила гимназия «Пущино». Теперь у школьников есть микроскопы и наборы для робототехники. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В кабинете биологии гимназии «Пущино» на партах уже установлены микроскопы с видеокамерами. Ученикам доступны интерактивные комплексы, комплекты для экспериментального исследования объектов. В кабинете физики школьники работают на специальных ноутбуках для учебных и образовательных систем, кроме того, теперь в их распоряжении наборы для робототехники.

«На занятиях начинаем осваивать микроскопы. Ребятам очень интересно, к каждому комплекту прилагаются наборы модулей, предназначенные для изучения различных предметов. Все специально укомплектовано. Наша задача — ничего не сломать и начинать осваивать оборудование», — прокомментировала преподаватель биологии гимназии «Пущино» Ольга Зуйкова.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава городского округа Алексей Воробьев сделал особый акцент на том, что для города очень важна работа с детьми, и напомнил, что Пущино известно как центр биологических исследований и наукоград.

«Со школьной скамьи стараемся развивать у ребят интерес к исследованиям микроорганизмов. Сегодня оценили современные цифровые микроскопы. Уверен, что это принесет пользу и ребята проявят и в дальнейшем интерес к изучению биологии», — сказал Алексей Воробьев.

В 2020 году в рамках программы «Наука» новое оборудование появится в классе школы № 3.

«Будем и дальше двигаться и помимо стандартной образовательной программы развивать дополнительные навыки у школьников», — пообещал Алексей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году трое учеников гимназии «Пущино» участвовали во Всероссийской олимпиаде по информатике, математике, географии и истории. По всем направлениям они завоевали призовые места на региональном или заключительном этапах. За это гимназия «Пущино» получила грант «Умные школы» в размере свыше 4,4 миллиона рублей — на стимулирующие выплаты учителям успешных учеников.

Директор гимназии Людмила Долгова обратила внимание на то, что «Пущино» не один год входила в 100 лучших школ.

«Я думаю, что наша задача — и вообще особенность гимназии — высокий уровень и качество образования. Мы будем работать именно над этим. Город нашей гимназии выделил такие средства, мы очень этому рады и благодарны за такую поддержку. Город поверил в нас и дал нам возможность выбрать и приобрести новейшее современное оборудование», — добавила Людмила Долгова.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев также рассказал, что в пущинской школе № 1 отремонтировали актовый зал и столовую за счет средств, выделенных областными депутатами (700 тысяч рублей) и местной администрацией (250 тысяч рублей). Андрей Голубев сообщил, что в текущем году новым лабораторным оборудованием будут оснащены и другие учреждения наукограда Пущино.