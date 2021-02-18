Гимназия №9 Электростали переехала в новое здание

Обновленная гимназия № 9 в Электростали — в три раза просторнее и ярче прежнего здания. В ней смогут учиться 825 детей, гимназия открыла двери для учеников неделю назад. На экскурсию по новой школе отправилась корреспондент «360».

Новая гимназия поделена на блоки. Свои классы и площадки для отдыха у младших, средних и старших классов. Но главное не это.

«Гордостью нашей гимназии является Естественно-научный кластер. Только у нас есть семь спецкабинетов!» — делится ученик 9-го класса гимназии № 9 Артемий Тихомиров.

В Естественно-научном кластере — по два кабинета для физики, химии, биологии и один — для будущих медиков и фармацевтов — медико-биологический. В каждом не можно, а нужно проводить опыты.

Источник фото: телеканал «360»

Также в каждом кабинете гимназии установлено новое оборудование. В классах для изучения языков — интерактивные доски, а в кабинетах информатики стоят мощные 2-ядерные ноутбуки. В гимназии есть два спортивных зала, один для младших классов, другой для средних и старших.

Источник фото: телеканал «360»

Новых школ в Электростали ждали почти 30 лет. Поэтому обновление гимназии — не местечковая премьера. Раньше в ней могли учиться 320 детей, теперь мест втрое больше.

За 2021 год в Московской области по президентскому нацпроекту и программе губернатора построят 36 школ. В них пойдут тысячи учеников.