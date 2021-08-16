Монолитные работы завершили в кампусах гимназии Примакова

В Одинцово закончили монолитные работы в четырех кампусах кластера, который строят на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Строители заняты кладкой внутренних стен и перегородок, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Одновременно с кладкой стен и перегородок продолжается разработка котлована на учебном корпусе. Специалисты армируют фундаментную плиту кампуса для проживания преподавателей.

«На объекте около 200 рабочих и 35 единиц техники. Работы в графике», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Источник фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Подготовка основания футбольного поля и беговых дороже, добавил он, тоже завершается. В скором времени строители завершат устройство трибун и парковок.

Стадион, котельную, первый кампус и парковочные места должны ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Три кампуса будут готовы в июне 2022-го, учебный корпус и кампус для преподавателей — в сентябре 2023-го.