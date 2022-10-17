Гимнасты из Подмосковья завоевали 17 медалей на турнире памяти Толкачева | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 20:05 Гимнасты из Подмосковья завоевали 17 медалей на турнире памяти Толкачева

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Подмосковные гимнасты вновь очень хорошо выступили на престижном всероссийском турнире. Это был турнир по спортивной гимнастике «Памяти Толкачева», который недавно состоялся во Владимире. Спортсменам из Подмосковья удалось привезти оттуда 17 медалей разного достоинства.

В соревнованиях принимали участие больше 300 спортсменов, которые приехали на турнир из 25 регионов России. Удалось разыграть 48 комплектов медалей в личном многоборье, а также в отдельных видах спорта у мужчин и женщин. Помимо всего этого, данные соревнования были в качестве отборочных на первенство России среди команд.

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Представители Подмосковья завоевали 17 медалей разного достоинства. Например, гимнаст Даниил Миськов получил золотую медаль на брусьях, серебряную медаль за вольные упражнения и две бронзовые медали на коне и в опорном прыжке. Артем Гуськов выиграл серебро на брусьях и завоевал три бронзы. Никита Гуськов стал лучшим в программе мастера спорта на перекладине. Были и другие спортсмены, которые заслужили на этом турнире престижные награды.

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