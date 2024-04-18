Подмосковье 18 апреля 2024, 16:44 Гимнасты из Химок стали призерами областных соревнований Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Подопечные спортивной школы «Химки» выступили на турнире по художественной гимнастике «Весенние колибри». Гимнастам удалось выиграть две серебряные и одну бронзовую медали в индивидуальной и групповой программах.

Свыше 400 спортсменов участвовали в первенстве Московской области. Соревнования прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках.

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Химчанка Моника Варосян выступила с индивидуальной программой и заняла второе место. Команда Dream team получила комплект серебряных медалей, бронзу выиграли команды «Химки» и «Баунти».

«Благодаря упорному труду и грамотной работе тренерского состава наши спортсмены регулярно становятся призерами и победителями различных соревнований. В этот раз юные гимнасты вновь достойно отстояли часть нашего округа!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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