Подмосковье 06 февраля 2023, 23:41 Гимнастки из Жуковского взяли золотые медали на первенстве ЦФО в Раменском

Читать 360tv в

В Раменском состоялось первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Призерами соревнований стали спортсменки из Жуковского.

Так, воспитанницы спортшколы «Метеор» Софья Швытких, Екатерина Илюхина и Анастасия Сосова завоевали золотые медали. София Волченкова взяла «золото» командного многоборья и «бронзу» в упражнении без предмета.

Реклама

По словам наставницы победительниц, заслуженного тренера России Татьяны Головиной, это первое значимое соревнование в 2023 году. Далее девушки покажут себя в рамках первенства страны.

Реклама

Сборная Московской области обогнала соперниц на 14 баллов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».