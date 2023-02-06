06 февраля 2023, 23:41
Гимнастки из Жуковского взяли золотые медали на первенстве ЦФО в Раменском
В Раменском состоялось первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Призерами соревнований стали спортсменки из Жуковского.
Так, воспитанницы спортшколы «Метеор» Софья Швытких, Екатерина Илюхина и Анастасия Сосова завоевали золотые медали. София Волченкова взяла «золото» командного многоборья и «бронзу» в упражнении без предмета.
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По словам наставницы победительниц, заслуженного тренера России Татьяны Головиной, это первое значимое соревнование в 2023 году. Далее девушки покажут себя в рамках первенства страны.
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Сборная Московской области обогнала соперниц на 14 баллов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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