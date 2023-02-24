24 февраля 2023, 13:34
Гимнастки из Щелкова стали призерами первенства ЦФО
На первенстве Центрального федерального округа по художественной гимнастике спортсменки из Щелкова заняли первое место в общекомандном зачете Московской области. Некоторые спортсменки стали призерами соревнований.
Девушки тренируются в Спортивной школе олимпийского резерва Щелкова под руководством мастера спорта Екатерины Байбородиной.
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«Спорт со школой можно совмещать очень даже удачно. Девочки учатся хорошо, некоторые отличницы», — пояснила тренер.
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Екатерина Байбородина воспитывает три группы, в каждой от 12 до 15 человек. Многие девочки уже сейчас кандидаты в мастера спорта или имеют разряды.
«Самое сложное перед серьезными стартами — много тренировок. Основную часть дня занимают тренировки, потом уроки. Отдыхать некогда, только по выходным», — рассказала призер соревнований Кира Коптева.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
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