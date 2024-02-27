Подмосковье 27 февраля 2024, 15:49 Гимнастки из Лобни выиграли золотые и бронзовые медали на первенстве ЦФО Медиасток.рф

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Воспитанницы Центра эстетической гимнастики в Лобне завоевали золотые и бронзовые медали в первенстве Центрального федерального округа. Соревнования прошли в Смоленске 24–25 февраля.

Лобненская команда «Ника» стала чемпионом среди девушек в возрасте 12-14 лет, а команда «Дива» завоевала бронзу.

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Также гимнастки из Лобни приняли участие в турнире «Кристалл». Команды «Адель» и «Элис» стали лучшими в своих возрастных категориях и получили золотые медали. Последняя также получила специальный приз.

Спортсменки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

Ранее самбисты из Лобни успешно выступили на первенстве Подмосковья. Иван Кара и Валерий Зражевский стали бронзовыми призерами турнира.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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