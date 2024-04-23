Подмосковье 23 апреля 2024, 18:20 Гимнастки из Лобни выиграли золото на турнире «Алые паруса» Медиасток.рф

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Традиционный турнир по гимнастике «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Команды центра эстетической гимнастики городского округа Лобня показали на нем отличные результаты.

Благодаря выступлению девочек в копилку центра добавилось четыре золотые медали. Победу привезли команды «Алекса», «Эвелин», «Иллюзия» и «Магия». Все спортсменки тренируются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

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Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году на Красной Поляне после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».

Ранее, в начале февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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