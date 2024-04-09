Подмосковье 09 апреля 2024, 12:38 Гимнастки из Лобни стали призерами первенства Московской области Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Подмосковье проходит первенство Московской области по художественной гимнастике «Юный гимнаст». Воспитанницы спортшколы «Академии Спорта» завоевали три бронзовые медали.

В стартовый день мероприятия свыше 100 команд из разных уголков региона продемонстрировали свое мастерство в групповых выступлениях.

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Под наставничеством тренеров Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцевой, спортсменки из Лобни стали бронзовыми призерами в третьем, втором и первом юношеских разрядах.

Отметим, что в Лобне активно поддерживается развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году, после значительной реконструкции, открыли стадион «Труд» на Красной Поляне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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