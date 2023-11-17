Подмосковье 17 ноября 2023, 21:29 Гимнастки из Лобни стали лучшими на первенстве Подмосковья

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Воспитанницы МБУ ДО СШ «Академия Спорта» заняли первое место на первенстве Московской области по художественной гимнастке в групповых упражнениях. В соревнованиях поучаствовали сильнейшие команды городов Подмосковья.

«В результате соревнований лобненские команды II и III юношеского разрядов стали победителями Первенства Московской области. Хороший результат показала и команда I спортивного разряда. Она вошла в шестерку сильнейших в регионе», — сообщили в администрации муниципалитета.

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Спортсменок тренируют Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова. Академия спорта находится в Лобне на улице Чехова, 3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории Московской области.

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