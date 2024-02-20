Подмосковье 20 февраля 2024, 15:51 Гимнастки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях в Казани Медиасток.рф

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Юные гимнастки из Лобни стали победительницами всероссийских соревнований «Надежды России». Турнир проходил в Казани.

Участие в соревнованиях принимала 41 команда из разных городов России. Коллектив «Ника» из Лобни стал чемпионом среди девушек в возрастной категории 12-14 лет.

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Кроме того, спортсменки округа успешно выступили на турнире «Созвездие». Так, в категории 10-12 лет лучшей стала команда «Сириус», а команда «Магия» завоевала серебро. Команда «Алекса» победила в возрастной категории шесть-восемь лет.

Юные спортсменки занимаются в Центре эстетической гимнастики. Их тренируют заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.

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