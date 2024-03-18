18 марта 2024, 14:23
Гимнастки из Лобни победили на турнире в Нижнем Новгороде
Соревнования по гимнастике «Вдохновение» прошли в Нижнем Новгороде. Лучшими на турнире стали воспитанницы Центра эстетической гимнастики в Лобне.
Гимнастки из Лобни показали высокие результаты. Команда «Ника» выиграла золото в возрастной категории 12-14 лет. Команда «Сириус» заняла 1-е место в возрастной категории 10-12 лет. Команда «Элис» победила в категории восемь-10 лет, а команда «Алекса» — среди участниц в возрасте шесть-восемь лет.
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