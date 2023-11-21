Подмосковье 21 ноября 2023, 23:55 Гимнастки из Лобни победили на первенстве «Журавушка» Unsplash

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Гимнастки «Центра физической культуры и спорта» городского округа Лобня приняли участие в первенстве по художественной гимнастике «Журавушка». Спортсменки показали достойные результаты и сумели завоевать медали.

Лучших показателей добилась Елизавета Рубцова — она завоевала золотую медаль среди девочек 2012 года рождения. Алена Зубчевская, Варвара Маринина и Вероника Толмосова удостоились серебряных медалей, а бронзу забрали Анна Пономаренко и Кира Кингольц.

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Напомним, сейчас в Московской области ведется активное развитие сферы физкультуры и спорта. На территории общественных пространств появляются новые площадки.

Кроме того, в регионе проходит масштабная реконструкция и строительство новых ФОК и стадионов. Работы выполняются при поддержке главы региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 новых спортивных объектов до конца 2023 года. Он подчеркнул, что семь из них откроют по государственной программе, а шесть — за счет инвесторов.

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