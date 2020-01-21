Гимнастика, творчество и Instagram. Что осваивают пенсионеры в клубе «Активное долголетие» в Жуковском
Занятия в клубе «Активного долголетия» в Жуковском проходят весело. Будь то спорт или компьютерная грамотность.
Подмосковные пенсионеры не желают отставать от прогресса, поэтому осваивают гаджеты и современные технологии. На очередном занятии изучают поисковик. Кто-то интересуется кино, кто-то ищет красивые пейзажные фото.
Любовь Ивановна с мужем приехали сюда, скорее, для общения, ведь женщина и сама все умеет.
«Есть люди, которые приходят и говорят, что хотят фотошоп освоить, есть те, которые хотят соцсети и Instagram», — рассказал Руслан Тагиев, специалист по социальной работе.
Наши герои приехали посмотреть на клуб и его активности. Чета Ципляковых вместе 50 лет и на месте сидеть не может. В молодости вместе группы детей водили в походы, сейчас заняты волонтерством.
В клубе в какой-то момент разошлись по разным кабинетам. Одному больше приглянулись краски и творчество, второму — тренажеры и побольше движения.
Развлечения тут нашлись на любой вкус. Одно из самых любимых — это скандинавская ходьба. Тут и польза для организма, и прогулки на свежем воздухе.
А кому ходьбы мало, может записаться на тенопластику — тут и снятие мышечных зажимов, и дыхательная гимнастика, и танцы.
Все занятия проходят под контролем врачей и психологов.