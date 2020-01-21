    21 января 2020, 18:06

    Гимнастика, творчество и Instagram. Что осваивают пенсионеры в клубе «Активное долголетие» в Жуковском

    Алена Собкалова, Анна Каргашина, Дмитрий Степанищев

    Жуковский клуб для людей серебряного возраста приглашает новых участников. Программа «Активное долголетие» продолжает расширяться и предлагать пенсионерам все новые развлечения.
    Гимнастика, творчество и Instagram. Что осваивают пенсионеры в клубе «Активное долголетие» в Жуковском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Занятия в клубе «Активного долголетия» в Жуковском проходят весело. Будь то спорт или компьютерная грамотность.

    Подмосковные пенсионеры не желают отставать от прогресса, поэтому осваивают гаджеты и современные технологии. На очередном занятии изучают поисковик. Кто-то интересуется кино, кто-то ищет красивые пейзажные фото.

    Любовь Ивановна с мужем приехали сюда, скорее, для общения, ведь женщина и сама все умеет.

    «Есть люди, которые приходят и говорят, что хотят фотошоп освоить, есть те, которые хотят соцсети и Instagram», — рассказал Руслан Тагиев, специалист по социальной работе.

    Гимнастика, творчество и Instagram. Что осваивают пенсионеры в клубе «Активное долголетие» в Жуковском | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Наши герои приехали посмотреть на клуб и его активности. Чета Ципляковых вместе 50 лет и на месте сидеть не может. В молодости вместе группы детей водили в походы, сейчас заняты волонтерством.

    В клубе в какой-то момент разошлись по разным кабинетам. Одному больше приглянулись краски и творчество, второму — тренажеры и побольше движения.

    Развлечения тут нашлись на любой вкус. Одно из самых любимых — это скандинавская ходьба. Тут и польза для организма, и прогулки на свежем воздухе.

    Гимнастика, творчество и Instagram. Что осваивают пенсионеры в клубе «Активное долголетие» в Жуковском | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    А кому ходьбы мало, может записаться на тенопластику — тут и снятие мышечных зажимов, и дыхательная гимнастика, и танцы.

    Все занятия проходят под контролем врачей и психологов.