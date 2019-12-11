Искупался в золоте: юный гимнаст из Звенигорода стал призером международного турнира

Юный гимнаст из Звенигорода привез семь золотых медалей с международного турнира. Артему Авласовичу всего 12 лет, но за его плечами уже десятки соревнований.

Каждый день Артема начинается с разминки, упражнений на гимнастических снарядах и опорных прыжках. На международном турнире в Могилеве труды дали о себе знать: спортсмен привез аж семь золотых медалей.

«Это многоборье и еще шесть гимнастических видов: это вольные упражнения, конь-махи, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина. Кто-то попадает в финал на одном виде, кто-то нет, это зависит от многоборья. Но Артем был первым и попал на все финалы. Ему удалось завоевать первое место», — рассказал тренер Михаил Панченко.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день юного спортсмена расписан по часам. Тренировки два раза в день — утром и вечером, а еще школа. Артем учится в шестом классе, и, кстати, он отличник. Признается, что гимнастика только помогает успевать во всем.

«Учусь я хорошо. У меня бывает один выходной — в воскресенье, в субботу у меня днем тренировка, а вечером могу погулять», — поделился Артем.

Источник фото: телеканал «360»

Самый преданный болельщик спортсмена — его папа Александр. Он старается не пропускать тренировки и ездит с сыном почти на все соревнования.

«Ездим на соревнования всей семьей, когда есть возможность. У нас еще старшая дочь есть — его сестра, в 11 классе учится. Я очень переживаю, когда он начинает выступать!» — отметил Александр.

Источник фото: телеканал «360»

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У юного гимнаста большие планы на будущее: стать чемпионом мира и представить страну на Олимпиаде. Ну а пока Артем готовится еще к одному важному турниру. Пройдет он через неделю в родном городе спортсмена — Звенигороде. Спортсмены поборются за кубок имени новосибирского гимнаста Ивана Стретовича.