Гимн появился у волонтеров Подмосковья

Свой гимн появился у волонтеров Московской области. Они рассказали, что написали трек, в который вложили свои мысли и чувства.

Об этом говорится в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области

«Каждый день добровольцы оказывают адресную помощь сотням жителей региона», — говорится в тексте поста. Также добровольцы пригласили всех желающих присоединиться к ним. «Мы соединяем хороших людей с хорошими делами», — лозунг подмосковных волонтеров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Учредителями фонда стали президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, певица Юлия Самойлова, актер Константин Хабенский и другие известные россияне.

Пополнять фонд будут за счет повышения НДФЛ для граждан, чей доход выше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщило агентство Ura.ru.