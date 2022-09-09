Гигантскую тыкву из Луховиц отправили на выставку в Ульяновск | 360°

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Гигантскую тыкву из Луховиц отправили на выставку в Ульяновск

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Бахчевод из Луховиц вырастил тыкву невероятных размеров. Чтобы отправить овощ на выставку пришлось нанимать кран.

Тыкву бахчевода Андрея Гусева не сдвинуть с места. Чтобы отправить овощ на выставку пришлось нанимать подъемный кран. Зовут тыкву Атланта. Массу она набирала на подмосковной грядке в Луховицах. Питание у тыквы было исключительно натуральное, никакой химии.

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Весь секрет в семенах, из которых выращена тыква. Сорт овоща — «Гигант Атлантики». Габариты Атланты впечатляют. В окружности тыква почти пять метров. Вес ее ориентировочно от 750 до 950 килограммов.

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«Здесь самое главное ­ — хорошая богатая почва и хороший уход за тыквой: пропалывать, поливать ее, вовремя подкармливать только органикой, химию никакую не терпит. Значит я больше всех ухаживаю за тыквами, если они у меня больше всех вырастают», — поделился Андрей Гусев.

Точный вес Атланты станет известен на выставке в Ульяновске. Там овощ из Подмосковья поборется за звание самой большой тыквы в России. Его уже называют фаворитом состязаний. Впрочем, этим летом Андрей Гусев уже установил рекорд. Он вырастил самый большой кабачок в России. Вес овоща составил 43,5 килограмма.

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Луховицы

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