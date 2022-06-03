Гигантскую опухоль молочной железы удалили в Балашихе молодой пациентке

Гигантскую доброкачественную опухоль молочной железы удалили у 21-летней пациентки в областном онкодиспансере Балашихи. Фиброаденома была размером с большой апельсин. Опухоль была около десяти сантиметров, хотя обычно она составляет два-три сантиметра.

Девушка обратилась ко врачу, так как размер одной молочной железы из-за опухоли стал на три размера больше другой. Опухоль достигла столь внушительных размеров примерно за год. Врачи предполагают, что фиброаденома была у пациентки уже несколько лет, но на фоне гормонального дисбаланса резко начала расти.

Фиброаденома — это доброкачественное образование, которое развивается при избытке эстрогенов и дефиците прогестерона. Происходит разрастание железистой и соединительной ткани. Но со временем фиброаденома может переродиться в саркому — злокачественную опухоль, поэтому так важно следить за здоровьем груди.

Специалисты онкоцентра отмечают, что подозревали у девушки саркому. Однако извлеченная опухоль была с четким ровным контуром, характерным именно для доброкачественных образований.

После ее удаления врачи применили специальные пластические технологии для восстановления молочной железы.

Операции с использованием реконструктивно-пластических технологий применяют к доброкачественным опухолям, когда нужно удалить образование и сохранить эстетику молочной железы. В случае со злокачественным образованием к пациентке применили бы другой метод — радикальной мастэктомии. Она предполагает полное удаление железы.

Предупредить развитие фиброаденомы молочной железы невозможно. Женщинам необходимо наблюдать за ее состоянием с молодого возраста и при первом подозрении на уплотнение обращаться к врачу.